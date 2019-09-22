每年9月國際失智症協會訂為「國際失智症月」，呼籲共創失智人員友善環境。台中市政府22日在豐樂雕塑公園舉辦宣導活動，並邀請台灣資深演員譚艾珍擔任預防失智症公益大使，共同呼籲留意家中長者如出現對事情缺乏興趣徵兆時，應提高警覺可能是失智前兆，並鼓勵長輩多到社區關懷據點，動腦動手延緩神經認知退化。

關懷失智症健走園遊會宣導活動，22日由台中市政府衛生局與財團法人中華民國失智者照顧協會共同辦理。

副市長楊瓊瓔表示，失智症已是國內重大公共衛生議題，以失智症盛行率8％推估，台中市老年人口約35萬人；其中失智老人約2萬8千人；但失智症並不可怕，只要了解失智症病程與症狀，多點耐心及同理心，就能多點包容心。

楊瓊瓔指出，為降低失智症並加強長期照護體系連結，市府今年大幅拓增8個「失智共同照護中心」、24個「失智社區服務據點」，截至8月底已服務2756位個案，新確診案例1013人；另外也設立2家失智團體家屋及34家日照中心。

楊瓊瓔強調，在預防方面，市府在社區、協會及據點等單位，開辦116個社區長者健康促進課程，提供失智症家庭更全面的失智照護服務，讓家屬就近獲得支持及喘息，減輕照顧負荷壓力。市府並招募失智友善天使達4730位，以及失智友善組織共計123家，在社區中協助推廣失智症預防與正確知識。

(中時 )