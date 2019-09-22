為了鼓勵民眾節電，新竹縣政府與經濟部辦理「住宅家電汰舊換新補助」，補助民眾舊換新，汰換較為耗能的老舊冷氣、電冰箱，第2期補助將在23日開始受理，可回溯購買日期至2018年12月7日，每台冷氣或冰箱最高可享有3000元補助，相關訊息可至新竹縣智慧節電網查詢。

新竹縣政府今年3月25日公告「新竹縣住宅家電設備汰換補助作業計畫」並受理補助，第1期規畫補助冷氣2000台、冰箱1050台，開辦後在2個月內用罄。

為了響應民意，新竹縣政府規畫第2期補助經費，美台冷氣、冰箱最高可補助3000元，將自9月23日開始受理補助申請，可回溯至購買日期2018年12月7日，預計可受理冷氣8000台、冰箱4100台，民眾可共同響應節電政策。

由於補助限定舊機換新機，單純新購無法給予補助，而新機則限定節能效率標章須為1、2級的各廠牌商品。民眾辦理汰舊換新補助申請時，應攜帶印章、

新竹縣政府提醒，縣政府的住宅家電補助只限「舊機換新機」，單純新購冷氣機或電冰箱無法給予補助，又新機須為節能效率標示為1或2級的各廠牌產品。電費收據（用電種類顯示「表燈非營業用」）、購買發票、產品保證卡、能源效率分級證明、廢四機回收聯單、申請人身分證正反面影本及申請人存摺封面影本等，同一用電地址限定申請5台，相關訊息可至新竹縣智慧節電網查詢，或撥打諮詢電話 (03)-551-8101分機6253、6114洽詢。

(中時 )