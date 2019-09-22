電影《返校》繼上映首日拿下全台票房冠軍後，隔日（21日）票房達到2750萬，打破近年單日票房最高的國片《賽德克・巴萊：太陽旗》2300萬紀錄。該片上映2日累計共4550萬票房，隨著話題持續熱燒，首周末票房預計直接超越今年國片票房冠軍《五月天人生無限公司》的5416萬總票房，可望躋身本年度首部破億國片。

《返校》王淨與女學生熱情擁抱。（影一製作所提供）

導演徐漢強帶著2位主演王淨及曾敬驊週末兩天全台跑透透，到各地影廳與觀眾會面，許多觀眾衝著「學姊」王淨熱情支持，王淨開心地說：「每場影廳見面會能夠看到滿滿的觀眾，而且有很多媽媽帶兒女來看，媽媽還是我的粉絲耶！」第一次演戲就有好成績的曾敬驊，每一場與觀眾的會面人氣指數也逐漸攀升，也大方與影迷擁抱。還有學生特地穿制服來觀影，他們打趣地表示這樣看電影更有感觸。

《返校》曾敬驊人氣逐漸高漲。（影一製作所提供）

同時不少家庭一起到戲院觀賞，80歲的奶奶特地跟孫子來看，看完後也跟著孫子參加電影簽名會，奶奶對導演說：「謝謝你拍出這樣的故事，好好看。」一對母子在映後分享時，哽咽說：「這就是我們那年代的故事，我經歷過，好久沒看到這樣的電影，看得時候不停淚流。」面對票房高漲的佳績，徐漢強謙虛表示：「能聽到觀眾說喜歡，就很足夠了。」

80歲的奶奶都來看《返校》。（影一製作所提供）

《返校》許多電影對白也成為經典，「你是忘記了還是害怕想起來」「國家會感謝你」「活著就有希望」「繼續升旗」「致自由」等。該片上映中。

(中時 )