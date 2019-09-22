大陸國慶七天假期，全國收費高速免費通行。七座及七座以下小型客車高速免費通行時間為10月1日0時至10月7日24時。預計10月1日至4日每天上午10點左右將出現車流高峰；從10月5日開始，全國高速車流量高峰逐漸回落；7日下午將再次出現車流高峰。

交通運輸部科學研究院聯合行業機構發布《2019年國慶日假期出行預測報告》。預計國慶假期，全國高速去程易堵路段主要分布在長三角和珠三角地區。江蘇省境內的常台高速從科涇路壩橋到董浜樞紐南向北路段，廣東省境內的廣昆高速富佛立交東向西路段，預計交通流量比較大。

返程方面，預計易堵路段主要集中在津京冀地區。北京市境內的京藏高速康莊橋附近西向東進京方向路段，北京地區的京承主線站、杜家坎主線站和白廟主線站，既是去程易堵排名在前的收費站，也是返程易堵收費站，通行壓力較為明顯。

國慶七天假期，全國公路出行主要以中長途為主，各地的交通樞紐及熱門景區周邊的道路容易發生擁堵現象。客運交通樞紐將會迎來出行客流高峰，周邊路網交通擁堵狀況將加劇。昆明站、石家莊北站、哈爾濱西站位列前三位。鄭州和重慶兩座城市，其汽車客運站及火車站周邊道路都容易擁堵。

(旺報 )