同性伴侶沐目與小岑，兩人在同婚法上路後，在雙方家長陪同下完成登記。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

北海岸國際風箏節邁入第20年，是國際風箏好手的年度盛事，今年以主題「箏愛北海岸」為主題。（戴上容攝）

新北市北海岸國際風箏節22日在石門風箏公園登場，各國好手齊聚一堂一較高下，配合今年主題「箏愛北海岸」，會場安排20對情侶共襄盛舉，其中有2對同性伴侶甜蜜出席，在新北市性平CEO企鵝立體風箏見證長吻99秒，象徵「箏」愛不分性別。

北海岸國際風箏節邁入第20年，是國際風箏好手的年度盛事，今年以主題「箏愛北海岸」為主題，昨活動由新北市副市長吳明機與參賽者共同放飛「LOVE箏愛北海岸」字串風箏，為活動拉開序幕。

吳明機表示，北海岸是情侶打卡的熱門景點，今年以「箏愛北海岸」為主題，邀請20對情侶齊放風箏和高喊愛的宣言；風箏節串起「愛情產業鏈」，展售風箏工藝外，也推出情人套餐、下午茶，讓民眾感受到「箏愛」的幸福滋味。

其中在地結縭60年87歲曾榮立與85歲鄭金傳，夫妻倆身穿傳統服飾羞澀相吻，曾奶奶說，與老伴看著風箏飛上天空，感覺很甜蜜。

會場另一焦點是同性伴侶沐目與小岑，兩人在同婚法上路後，在雙方家長陪同下完成登記，兩人表示，感謝主辦單位保留2對名額給同性伴侶，但對社會上或一些機關用語：「你的老公呢？」覺得若能用「你的配偶」或「你的另一半呢？」等中性詞彙，會更加友善。

另對同性伴侶小明和孟吉，則是在一場朋友的生日派對上認識，目前2人穩定交往2年，昨兩人在風箏見證下長吻99秒，希望兩人愛情高升也能長長久久。

吳明機表示，呼應今年台灣通過同婚專法，並成為亞洲第一個同婚合法化國家，特別邀請了2對同性伴侶參與，希望真愛不分性別，讓社會更加尊重多元性別。

(中時 )