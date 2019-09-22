「節電也可以很嗨！」台灣電力公司於22日下午三點到五點半，在台中勤美誠品草悟道舉辦「光與綠音樂會」，邀請娃娃魏如萱、2019入圍金曲「最佳國語男歌手」柯智棠、2018入圍金曲「最佳演唱組合」Crispy脆樂團、演唱會秒殺傳說的小男孩樂團、新世代迷幻音樂詩人許含光、台中在地TH4 Plus人聲樂團，共同展現超高演唱水準與「我節電我驕傲」的生活態度，希望民眾能更了解節電是為了更美好的生活。

台電今年積極推動節能減碳，透過活動宣導，擴大節電在生活中的成效。「我節電我驕傲」系列活動，以生活美學為主軸，希望將「節電」概念融入生活中，不只成為日常的一部分，更是一份認同與驕傲！

台電將節電態度跨界與當代流行音樂相結合。一系列精彩活動延燒整個夏日，包括7月於宜蘭羅東舉辦的節能智慧屋童話展覽、8月於雲林舉行結合台灣國粹掌中戲的搖滾音樂劇，希望以各種創新方式，引發大眾對於節電的共鳴與討論，讓民眾更加了解。

22日活動除精采演唱外，民眾還可現場擔任DJ，分享自己的節電、節能妙招，更有機會透過好事聯播網在空中放送。台電更精心準備了節電知識闖關遊戲，包含節電知識九宮格投籃、用電觀念益智拼拼樂等，適合一家大小同樂，度過一場寓教於樂的午後；完成挑戰任務，就能將限量的精美節電好禮帶回家！節電是全家人的事，吸引很多爸爸媽媽帶孩子一起參加。

(中時 )