林姓男子與女友分手後，為逼女方出面，竟傳「開始把照片當廣告應該很多人要看」等恐嚇訊息，並將女方裸體及性愛影片上傳網路群組供人觀覽，經女方發現報案處理。林男辯稱，女方同意拍攝，但法官依影片兩人互動及拍攝角度研判，難以認定女方知情，依妨害祕密等罪判林男徒刑8月，得易科罰金，仍可上訴。

林男於2107年11月起與前女友交往，期間兩人到台中市多家汽車旅館發生性關係，林男居然在女方不知情的狀況下，拍下她的裸照與兩人性愛親密影片，兩人交往3、4個月後因故分手。

林男為逼女方出面，自2018年3月6日起，多次以手機傳「不敢接不回，我開始把照片當廣告應該很多人要看」、「看誰難看」、「再不出面處理，妳家人及好友整個台灣都看的到」、「現在開始每半小時沒來處理每半小時傳一個網站」等訊息給女方，女方心生畏懼不敢回應。

豈料，林男在3月8日竟將女方相關照片及影像傳上網路line群組，給群組內成員觀覽。女方經友人告知，報警處理。女方指控，性愛影片女主角就是她，因身體特殊刺青與她相同，她從未同意、也不知情林男拍相關照片及影片，都是林男偷拍。

林男辯稱，他並未竊錄他人非公開活動及身體隱私部位犯行，女方當時都知道他在拍攝，而且兩人性愛時就會拍攝。

法官就性愛影片中男女主角兩人移動位置及拍攝角度，研判影片由林男持手機拍攝，但畫面在女方轉身面對鏡頭等時段，就會移到天花板，研判林男當時將手機擺放在床上；而女方裸體照影像略小，研判林男是將手機放置在他處拍攝，均難認定女方知悉林男在拍攝，而不採信林男說法。

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(中時 )