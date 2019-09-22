新北市府推廣觀光，前往馬來西亞舉辦新北周展銷會，吸引許多大馬客，深奧鐵道自行車許多人都很感興趣。（新北市觀旅局提供／葉德正新北傳真）

新北市府推廣觀光，前往馬來西亞舉辦新北周展銷會，搬出深奧鐵道自行車模型，吸引許多大馬民眾搶搭拍照打卡，新北市觀旅局長張其強指出，市府推出套裝遊程後，受大馬民眾歡迎，往返兩國A330-300客機因旅客增加，已改成載客量更大的波音777-300ER客機，展現新北旅遊魅力。

新北市府與長榮航空聯手，19日起一連三天在大馬吉隆坡Nu Sentral購物中心舉行新北周展銷會，現場布置九份紅燈籠石階牆，展現濃濃懷舊氛圍，不少大馬旅客體驗試穿九份旗袍，彷彿進入當年九份掏金潮，紙醉金迷的世界。

現場另個搶拍重點，是等比例深澳鐵道自行車，可愛河豚造型自行車廂，民眾直呼「太可愛！」，主辦單位更加碼祭出拍照打卡抽機票，或購買旅遊產品，抽飯店下午茶券、免費住宿優惠，不少民眾開心說「我們新北見！」。

張其強表示，馬來西亞一直是國外觀光客來台重點市場，新北力推觀光新品牌「青春山海線」，共規畫8大私房景點旅遊路線，結合新北獨有的山海河景觀和多元人文風情，帶出各種在地美味和人文故事，以美景、美食與美好體驗，讓大馬旅客「黏」在新北，待的更久、看的更多、且還想再來。

(中時 )