2019台中國際動畫影展昨晚（21日）舉辦呼應年度主題的「夏日螢光MV演唱會」，邀請曾二度入圍金曲獎男歌手的柯智棠、雙人組合「脆樂團」、電子樂團林瑪黛，搭配以動畫製作MV的歌曲開唱。

其中，柯智棠分享自己喜歡看停格動畫，特別喜愛鬼才導演魏斯安德森的作品，這次影展一部《超棒蛋糕！》是使用羊毛氈製作的停格動畫，帶有荒謬的幽默情節，非常吸引他。柯智棠表示：「自己念大學的時候也在台中住了4年，覺得氣候宜人的台中是相當適合居住的地方。」他也期待屆時可以再回到台中觀賞這些精采作品。

薩格勒布動畫影展首獎《超棒蛋糕！》描述5位主角圍繞在地中海周邊遭遇的事件。（台中國際動畫影展提供）

來自比利時的動畫作品《超棒蛋糕！》接連獲選坎城影展、安錫影展，並入圍動畫界奧斯卡的「美國安妮獎」。去年更在世界四大動畫影展之一的「薩格勒布動畫影展」長片動畫競賽擊敗名導魏斯安德森作品《犬之島》和張毅導演《狗狗傷心誌》獲得首獎。故事以19世紀末的歐洲為背景，描寫5位看似無關的角色，編織出一場既是離奇荒謬的冒險故事，也是對西方社會有著深厚隱喻的諷刺寓言。

台中國際動畫影展預售開賣至今，成績已超越歷年同期紀錄，除了動畫迷必看的奇幻之作《海獸之子》在開賣當日旋即完售外，開幕片《衝出迷境》及閉幕片《喀布爾之燕》等長片也都賣出佳績，國際獲獎作品《王子的時空旅程》、《超棒蛋糕！》，加上歷史悠久的「克拉科夫Etiuda & Anima影展」多部波蘭動畫也相當受歡迎。影展客座策展人張晏榕策畫的「敘事變奏曲」兩個短片單元、風格各異的四大節目也將在台中國際動畫影展獨家放送。影展10月11日至20日在台中凱擘影城舉行。

(中時 )