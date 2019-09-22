凱渥男模賴昱澂與孫筱渥22日舉辦嬤孫戀澄清記者會，兩人被《鏡週刊》報導同居戀愛中，孫筱渥強調，報導刊出時自己正在住院，沒有心力處理此事，所以才延遲至今對外說明，她反駁自己是賴昱澂的房東與工作夥伴，並對報導指她60歲氣炸，「暴跳如雷，被人家叫阿嬤，很不開心。」她解釋自己才54歲。

孫筱渥表示，「報導說我60歲，但實際上我的年紀不是，我才54歲，周刊為拉大年紀落差吸引讀者，手法相當不道德。另外，我去世的前男友是餐飲界人士，並非黑道大哥。」她呼籲該周刊為錯誤報導道歉，目前已請律師全權處理，「我也想為條件懸殊的情侶說話，不管是年紀、外貌還是體重，請外界尊重他們的決定，謝謝大家。」她透露自己因此事被親友關心，還被詢問是否得罪誰，造成許多困擾。

孫筱渥澄清自己54歲。（吳維書攝）

賴昱澂則回應，「我們是工作上的關係。」他透露報導當下接到經紀公司來電，他說得豁達，「假的東西我自己不會太在意，可能有人嫉妒我們生意太好，目前單身，大部分重心放在火鍋店。」他提及與孫筱渥合作一年多，兩人相處正常，不會刻意改變態度。

賴昱澂在店裡的日常工作。（吳維書攝）

(中時 )