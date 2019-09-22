為培育社區營造青年志工，高市府都發局22日於燕巢區橫山營區，成立「社區營造教學實驗所」，邀請燕巢區地方人士、在地里長、大學生及指導老師見證，為燕巢橫山社區發展帶來新契機。

都發局長林裕益表示，高雄有超過40社區300名志工，長年投入社區環境綠美化工作，無私奉獻的精神令人感佩。這群志工50歲以上，超過80％，對於投入社區心力負荷相對較重，所以，都發局嘗試利用廢棄營區改造空間，成立社造教學試驗所，計畫每年培訓約100名青年志工，以注入社區新創意新活力。

「社區營造教學實驗所」創設的目的，是希望每年協助社區培育100名青年志工，其任務將不再侷限於社區綠美化工作。期待未來試驗所成立運作之後，能為社區引進青年志工的新創意及活力，營造社區特色與生命力。

都發局表示，如何匯聚社區能量，吸引青年返鄉，在家鄉就業，是老街再生成功的關鍵，年輕人很需要在地有個交流平台，各種不同領域的還鄉青年，能齊聚一堂，彼此分享創業經驗，創造留鄉發展的機會。

(旺報 )