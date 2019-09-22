獲第二名的都達國小是打造傳統建築賽德克家屋Sapah Cbiywa Sediq。（縣府提供／楊樹煌南投傳真）

獲第三名的法治國小搭蓋布農傳統屋，讓學童更能瞭解部落文化與傳承。（縣府提供／楊樹煌南投傳真）

獲第三名的信義國小施作布農梯田，利用石板在山坡地上構築特殊的梯田景觀，傳承先人智慧。（縣府提供／楊樹煌南投傳真）

教育部辦理「第二屆原住民族重點學校新校園運動」績優學校評選活動，南投縣計有4校入圍，結果在全國39所入圍參賽學校中，擊出漂亮全壘打，囊括前三名，奪冠的南豐國小獲得500萬元獎金，第二名的都達國小獲得300萬元獎金，信義國小、法治國小名列第三，獲得200萬元獎金，亮麗的成績是歷年最佳。

教育部為保留原住民重點學校珍貴的傳統部落文化，推動「原住民重點學校新校園運動計畫」，每校最高規劃補助30萬元經費，讓原住民族重點學校能結合原民文化進行校園設施整修，有效整合資源並活化教學。

該計畫藉由校園空間改造，營造部落文化特色，採僱工購料形式，結合社區（部落）既有工班、技術、人力等資源，營造學校與社區的部落意象。

奪冠的南豐國小，搭建賽德克穀倉rudan，由耆老實地指導傳承技藝，進行小米播種祈福儀式及藤綁教學，並規畫課程讓學童認識部落文化。

都達國小打造1棟傳統建築賽德克家屋Sapah Cbiywa Sediq，以木材、茅草與石材等素材搭建，結合校內之賽德克民族實驗教育、沉浸式母語教學，進行部落耆老說故事及號召部落青年共同參與。

信義國小施作布農梯田，利用石板在山坡地上構築特殊的梯田景觀，傳承先人智慧，並進行布農族拋石祭祭儀。法治國小則搭蓋布農傳統屋，牆面以小石子浮雕方式貼實，浮現布農族歲時祭儀圖示，讓學童更能瞭解部落文化與傳承。

(中時 )