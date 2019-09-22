王瞳拍《大時代》被傳和同劇馬俊麟不倫戀，同劇演員邱琦雯被影射是兩人片場共浴新聞的爆料者，她因此與王瞳結下樑子，21日受訪時還說「怎麼可以欺負我？」王瞳今（22日）出席《大時代》戲服公益義賣在被問此事時表示：「以我是晚輩的話，她說什麼我都接受，我都覺得沒關係，如果她想要我道歉，我也可以再次跟她道歉，如果她那麼不舒服的話。」

王瞳出席《大時代》戲服公益義賣。（林淑娟攝）

王瞳出席《大時代》戲服公益義賣。（林淑娟攝）

對於邱琦雯缺席戲服義賣，王瞳表示，之前就知道她不行，自己本來也無法出席，但因為是公益活動所以一定要來，至於也缺席的馬俊麟，則是因為在趕拍《多情城市》。緋聞男女主角「馬王」在23日晚上殺青酒將同台，會不會也與邱琦雯大和解？王瞳表示，兩人又沒怎樣，自己平常都會主動跟邱講話，「她本來就是酷酷的一個女生」，後來兩人對戲及在化妝間也遇過很多次。

王瞳表示，她真的覺得沒那麼嚴重，有時是旁人覺得嚴重，「之前對戲、相處起來，也沒有大家想像得那麼恐怖。琦雯姐跟艾成都是金牛座。不要是天蠍座就好」。兩人後期對立的戲不少，是否特別有感？王瞳說，她只在乎台詞有沒有講好，「愈對立、台詞愈難講，因為無法思考又要針針見血，如果不夠殺氣會矮人一截，所以我都專注在表演。而且到後面大家都沒得睡，連琦雯姐也累到快撐不住」。

製作人王珮華則在一旁緩頰地說：「戲演完都落幕了，感情也一樣。」但也忍不住感嘆她做的戲每次都會有緋聞。

王瞳出席《大時代》戲服公益義賣。（林淑娟攝）

她日前又被拍到和馬俊麟相會健身房又一起去吃永和豆漿，經紀人解釋是巧遇，只是聊個天、吃個宵夜，被問以後是否還會去吃永和豆漿？她說：「會啊！昨天才又喝，運動完就是要吃蛋白質啊，這是運動後的SOP！」

王瞳日前趕拍《大時代》殺青又有87樂團巡演，她說，昨天終於睡了8小時， 一到家還沒卸妝、澡沒洗，整個人就癱倒貼在床上，還是助理幫她拆髮夾飾品，「我已經有兩、三年沒好好睡覺，因為自己給自己壓力很大，劇本永遠是密密麻麻，以前拍戲要拿到完整劇本是很艱難的事，這次先有了劇本，所以一定會先做功課」。

《大時代》演員群出席戲服公益義賣。（林淑娟攝）

《大時代》播出1年5個月，上週五（20日）已經正式殺青，25日即將播出第321集完結篇，在即將進入精彩大結局前，製作人王珮華帶領演員群江俊翰、陳妍安、王瞳、余秉諺、張家瑋、郭亞棠、成潤、李又汝、陳彥廷、林則希、邱子芯、馬韻婷、羅子惟、林玉書等人在育成基金會的育成蕃薯藤餐廳一起做戲服二手衣公益義賣，現場吸引數百位粉絲排隊搶購，演員賣力叫賣，甚至對粉絲的合照要求也一一配合。王瞳表示，自己上一部戲《幸福來了》殺青後，也是有跟幾位演員好友舉行公益義賣，當時也將公益義賣的費用捐給育成基金會，這一次除了戲服以外，她還加碼帶了自己平常穿搭的飾品、包包，把愛放最大。

《大時代》演員群出席戲服公益義賣。（林淑娟攝）

(中時 )