前總統陳水扁22日到屏東縣內埔鄉舉辦簽書會，受到300多名扁迷熱烈歡迎，他宣布將推舉潘偉龍（左），代表一邊一國行動黨參選屏東縣第一選區立委。（潘建志攝）

前總統陳水扁22日到屏東縣內埔鄉舉辦簽書會，受到300多名扁迷熱烈歡迎，會中他也宣布，將推舉屏東縣議員潘長成的兒子潘偉龍，代表一邊一國行動黨參選屏東縣第一選區立委，讓此選區已有多人競選的局面，更加複雜詭譎。

陳水扁3日曾在一邊一國行動黨中常委、屏東縣議員潘長成的邀請下，到屏東萬巒鄉新厝村舉辦簽書會；22日再度應潘長成之邀，到屏東內埔鄉舉辦簽書會。熱情扁迷每人手拿一本陳水扁口述歷史回憶錄新書《堅持》，他也一一為購書民眾簽名及合影。

陳水扁也在現場宣布，將推舉潘長成的兒子潘偉龍，代表一邊一國行動黨參選屏東縣第一選區立委。陳水扁表示，老人年金應從3000元增加到6000元，老農津貼也應該提高到1萬元；讓勞工及中小企業怨聲載道的一例一休，也應該改回其任內實施的周休二日。

陳水扁也賣力為一邊一國拉票，希望大家如果同意他所提出政策的話，就全力支持一邊一國行動黨，及其所提名的立委候選人。潘長成預估，一邊一國行動黨明年在屏東縣的政黨票，應該有6萬票實力，也希望潘偉龍在扁迷們支持下順利當選立委，貫徹陳水扁的信念及推動黨的政策。

屏東縣立委第一選區目前已有民進黨籍現任立委鍾佳濱、國民黨籍葉壽山，及無黨籍縣議員蔣月惠確定參選；另外包括立法院長蘇嘉全的太太洪恆珠，屏東縣後備司令部前司令黃冬輝都有可能出馬，台灣民眾黨目前也正在評估，可能推出人選。

(中時 )