富邦悍將與統一獅22日於新莊球場雙重賽，午場賽事由陳仕朋與瑞安掛帥先發，悍將首局靠林益全2分炮先馳得點後，6局下半連續6支安打串聯再添得4分，重返一軍的蔣智賢3分炮補刀，悍將6、7、8三局各攻下4分，最終以15比2擊敗統一獅。

首局林益全敲出本季第24號全壘打為生涯單季新高，2分炮助悍將先馳得點，2局上半獅隊追回1分後，下半局林靖凱發生守備失誤，讓三壘跑者趁機跑回本壘得分，雙方戰成3比1由悍將領先。

下半局發生嚴重衝撞意外，獅隊潘彥廷敲出一壘方向滾地球，形成一記內野安打，林益全接到後傳給補位的二壘手楊晉豪，沒想到楊晉豪為了接球與跑向一壘的潘彥廷發生衝撞，雙雙退場。楊晉豪有想吐症狀、頭部及右肩挫傷；潘彥廷撞斷2顆牙齒、嘴內也有撕裂傷，兩人都提前退場、送醫檢查。

6局下半悍將一輪猛攻，四到九棒連續共6支安打，不僅把獅隊先發瑞安打下場，還因此攻下4分大局，奠定勝基。

7局上半獅隊雖追回1分，不過後援投手賴泊凱於7局下連投2次保送後，剛重返一軍的蔣智賢掃出右外野方向全壘打，宣告回歸，接著林宥穎連續第3場出賽開轟，形成11比2大幅領先。8局再靠手感火燙的高國麟，在滿壘時敲出清壘的三壘安打，總計6、7、8三局各攻下4分，最終悍將以15比2大勝獅隊。

賽後敲出生涯新高單季24支全壘打的林益全獲選為單場MVP，他表示破自己紀錄當然很開心，不過全壘打是可遇不可求的。而今年打點來到96分，破百打點近在眼前，林益全表示，「順順打就好，壘上有人就盡力把隊友送回來，如果能達標當然很好，不過仍以球隊為主。」

(中時電子報)