騎歐兜邁遊七逃，歐里桑自摔 17:162019/09/22 中時 馮惠宜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡男騎車白牌重機車自摔，機車倒在路旁。（熱心民眾提供／台中馮惠宜傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 62歲蔡男騎車白牌重機車自摔，人滾落邊坡草地。（熱心民眾提供／台中馮惠宜傳真） 蔡男騎車白牌重機車自摔，幸路過車友發現報警求援。（熱心民眾提供／台中馮惠宜傳真） 馮惠宜／台中報導 台中太平區一名62歲蔡姓男子22日騎白牌重機車到潭旅遊，下午約3點許經台136線返家途中經過赤崁頂疑因擦撞邊欄自摔，人也滾落到邊坡草地，幸經過的車友發現報警，救護車到場發現蔡男手腳擦傷、並無生命危險，將他送往長安醫院包紮治療。 (中時 ) #台中 #發現 #擦傷 #手腳 #治療 也許您會感興趣 推薦閱讀 伊朗看破川普手腳 04:102019/09/18 論壇廣場 癌症基因檢測是什麼？專業醫師分享三大常見問題 12:002019/09/18 財經 癌症基因檢測是什麼？專業醫師分享三大常見問題 12:002019/09/18 風格 任內無法完成為何還要蓋？「動工市長」盧秀燕：為台中長遠發展 19:062019/09/18 政治 行銷台中 產官學「原」氣十足 10:572019/09/19 生活 腸病毒傳染力強 感染手腳關節、臀部長水泡 14:522019/09/20 生活 臺中綠美圖動土 111 年完工 04:102019/09/21 地方新聞 創意台中 今起審計新村登場 21:332019/09/21 財經 2020台灣燈會搶先看 首發團在這裡 11:232019/09/22 生活 「發現臺中之美」 全人第九屆創意寫生比賽 16:202019/09/22 生活 社會熱門新聞 人夫激戰小三5小時 「床單濕一片」成偷情鐵證 - 社會 三太子前激戰 妻見尪鹹濕訊息「脫褲從後Ｘ」超崩潰 - 社會 連千毅、鄭又仁胃口好 一早吃完40元早餐 - 社會 高市府下令「不支持」國片返校？文化局斥：政治操作 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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