62歲蔡男騎車白牌重機車自摔，人滾落邊坡草地。（熱心民眾提供／台中馮惠宜傳真）

蔡男騎車白牌重機車自摔，幸路過車友發現報警求援。（熱心民眾提供／台中馮惠宜傳真）

馮惠宜／台中報導

台中太平區一名62歲蔡姓男子22日騎白牌重機車到潭旅遊，下午約3點許經台136線返家途中經過赤崁頂疑因擦撞邊欄自摔，人也滾落到邊坡草地，幸經過的車友發現報警，救護車到場發現蔡男手腳擦傷、並無生命危險，將他送往長安醫院包紮治療。

(中時 )