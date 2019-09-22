被公認是大陸演藝圈「四小花旦」之一的女星楊冪，美麗外型加上實力派演技，讓她演出的戲劇部部叫好叫座，是眾多粉絲心目中的「完美女神」，她多年都是廠商們合作的頭號人選，代言接到手軟，受封「帶貨女王」，然今年她竟被擠下這至尊寶座，新一代「帶貨女王」竟是最出名星二代、年僅19歲的歐陽娜娜。

「帶貨女王」楊冪蟬聯寶座多年，今年竟被打落神壇！對岸知名購物網公布《2019秋冬時尚趨勢報告》，根據民眾購物喜好作為調查統計數據，沒想到今年迎來重大變化，榮登帶貨女星榜首多年的楊冪，今年竟下降成為第二名，冠軍由被暱稱為「娜比」的女星歐陽娜娜奪下，她跟楊冪一樣，每此現身，全身上下的行頭都會登上購物網，且必定成為熱銷品項，而以熱搜度與最終成交量來統計，歐陽娜娜帶貨能力超越楊冪，成為購物網上被追捧的冠軍女星。

購物網分析，歐陽娜娜年僅19歲，長相甜美且身材高挑，無論女孩系、文青系甚至酷帥系穿搭，幾乎所有風格都能駕馭，甚至受到各大時尚品牌青睞，而她的私服穿搭，價位上比較平價，且風格也讓群眾很容易上手模仿，學生、一般上班族都消費得起，加上歐陽娜娜廣開社群帳號、拍Vlog等，她的YouTube頻道從去年初到現在，已累積55部生活短片，累積高達40萬訂閱，歐陽娜娜藉此跟粉絲互動，也分享個人愛用私物與服飾，親民自然的作風營造正面形象，靠這三招擄獲民眾的心，因此竄起成為2019年度新一代「帶貨女王」。

(中時電子報)