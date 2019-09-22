嘉義市立委選戰目前呈現藍綠對決，戰情逐漸加溫，國民黨提名的傅大偉22日辦首場座談會，主張向中央爭取減少鐵路高架化38億元自負額，民進黨提名的王美惠則跑基層傾聽民意，並表示若當選立委會爭取調降。
國民黨嘉義市黨部輔選列車啟動，預計將舉辦40場固本會報，22日在北社尾活動中心是首場，市長黃敏惠、市黨部主委蔡明顯、市議員鄭光宏、陳家平到場相挺。
黃敏惠說，前總統陳水扁曾承諾，嘉義市鐵路高架的經費由中央全額負擔，如今鐵高工程已啟動，卻要求地方自籌38億餘元自負額，對地方財政是沉重負擔。
傅大偉說，他做電話語音民調結果有8成以上民眾認為38億鐵路高架化地方自籌款應該調降，38億占總工程費約15％，但台中市鐵高工程市府自負額不到3％，他若當選立委全力爭取調降，以免造成市府財政排擠其他市政建設及社會福利。
王美惠說，今年4月議會定期大會時，黃市長表示要爭取嘉義市鐵高工程「零負擔」
，她當時也認同地方負擔越少越好，若她當選立委，一定向中央爭取調降自籌款，為地方好不分藍綠。
王美惠說，目前她仍勤走基層傾聽民眾的心聲，當選立委後才能將最基層的民意傳達給中央，設於公明路的競選總部預計9月底裝潢完工，10月初進駐，配合中央的期程，10月底或11月初成立總統與立委競選總部。
(中時 )
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