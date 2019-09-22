中信兄弟「恰恰」彭政閔下周即將引退，22日來到桃園棒球場，是他在引退戰前的最後客場，主場球隊Lamigo桃猿在賽前舉行致敬儀式，送上高級皮鞋，以及可客製筆記本、鋼筆，希望彭政閔在退休後即使轉換身分，也能在棒球相關產業努力。

雖然中信兄弟在10月補賽還有在桃園球場的賽程，不過桃猿球團仍選在引退戰前向彭政閔致敬，由投手王溢正代表送上高級皮鞋，希望他未來「脫下球鞋、穿上皮鞋」，走路都有風。

而總經理劉玠廷則是送上客製筆記本及鋼筆，筆記本上印有彭政閔在桃園球場締造的「2大紀錄、3項里程碑」，包含桃園球場擊出生涯第8支滿貫砲、以39歲又83天，成為總冠軍史上第2年長得分球員，以及在桃園敲出生涯900分打點、1000分打點，及中信兄弟隊史第1100支全壘打。

雖然彭政閔此戰沒有先發，不過他在賽前曾表示對桃園球場的「全猿主場音樂聲」印象特別深刻，甚至到隔天起床後腦中還是有音樂。除此之外2013年兄弟象隊轉賣前，在桃園球場與統一獅隊進行亞洲職棒大賽熱身賽，也是兄弟象隊史最終戰，當天湧進滿場球迷，也有不少象迷不捨流淚，彭政閔對當時場面印象深刻，「很感動，有這麼多球迷來看兄弟象的最後一場比賽」。

(中時電子報)