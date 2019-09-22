2019水雉生態季22日在台南官田水雉生態園區登場，近年來友善種植菱角的農民增加，也營造出對水雉友善的生態環境，活動現場也舉辦剝菱角人大賽，相當有趣。（莊曜聰攝）

每年中秋節前後就是菱角成熟採收的時節，這時候也是水雉繁殖期的尾聲，台南官田近年來越來越多農民以友善栽培方式種植菱角，也營造出對水雉友善的生態環境，「2019水雉生態季」22日在水雉生態園區登場，透過舉辦活動，與民眾分享一整年來的保育成果。

水雉生態園區指出，今年夏季水雉調查的數量創下歷史新高點，從10多年前剛開始復育的50幾隻，但現在已經來到1024隻，可說是復育有成，除了園區工作人員的用心及付出外，在地民眾及各界的支持也是水雉復育成功的重要因素。

菱角田是水雉重要的生活環境，友善種植使得物種生態逐漸回復，對復育起了正面效果，然而近年來受到農村人口老化、缺工，以及天候不穩定等因素影響，耕作面積不如以往，由於農田濕地生態系統涵養豐富物種，水雉園區推廣「吃菱角、助水雉」的觀念，向大眾傳達維持棲地環境的重要性，農業持續發展，才有物種生存。

今天的活動內容豐富，除了國中小學生的社團表演外，還有達人剝菱角人大賽、飯桶王比賽等，以及友善耕作農友的綠色市集、綠色公益團體及社團設攤等，包含林務局、市府、台灣高鐵、台積電、立委郭國文、市議員陳秋宏、吳通龍等，都參與這場盛會，二溪國小在台積電支持下，完成「小水雉的迷途旅行」繪本印製，也在生態季活動上回贈台積電表達感謝。

(中時 )