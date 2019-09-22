玩家推薦玩聲音實境解謎遊戲《音波獵手》探索嘉義市的故事。（廖素慧攝）

全臺首創聲音實境解謎遊戲《音波獵手》22日推出，把嘉義市聲音地景，火車聲、市場叫賣聲、製作木材的聲音，由20名熟悉嘉義人文的文青設計12道謎題關卡，聽音辨位循線破解3條祕境遊程，文化局免費提供1000盒遊戲盒。

嘉義市政府文化局表示，《音波獵手》是以「聽覺」為遊戲核心，蒐集嘉義市區的聲音地景，玩家要用耳朵仔細聆聽城市的聲音，用牌卡搭配LINE機器人系統，尋找故事中阻止失控機器蟲的密碼，拯救消失的嘉義之音。

遊戲用20位嘉義在地人或對嘉義有興趣的人，設計12道謎題關卡，共規畫3條路線，分別介紹嘉義市的林業文化、歷史文化與城市文化，每條路線約2小時可以達成，適合遊戲新手輕鬆入門，一邊玩遊戲一邊遊嘉義。

市長黃敏惠表示，透過文史工作者、科技玩家合作，創作這套《音波獵手》聲境遊戲，是全國第一個用聲音感受文化的遊戲，讓民眾玩一樣的嘉義市，從各種聲音去體驗這座城市的故事。

文化局表示，《音波獵手》即日起開放免費參與，至至11月30日為止，文化局免費提供1000盒遊戲盒，每周限量，送完為止，有興趣者可到嘉義車站旁的嘉義之心願景館、文化局服務台索取。

(中時 )