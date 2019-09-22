「漢字有溫度夏令營」由縣政府與東里國小共同合作舉辦，為年底即將開辦的第一屆漢字有溫度擂台賽暖身。（花蓮縣政府提供／王昱凱花蓮傳真）

「漢字有溫度夏令營」由花蓮政府與東里國小共同辦理，於22日在玉里老人會館舉行，課程不乏許多有趣互動，如讀經對戰、漢字寶藏－穿越時空的文字之旅等，也特邀公視一字千金節目製作人焦志方到場授課，吸引中、南區近百位學童共襄盛舉，也為預計於年底開辦的第一屆漢字有溫度擂台賽打響名號。

東漢許慎《說文解字》中提到，漢字起源於圖畫，古人將自然以筆畫及線條描繪，進而產生出森羅萬象的漢字，也因如此字體充滿自然之美，更是大中華文化底蘊最濃厚的根基。

縣長徐榛蔚更現場為小朋友講解漢字的豐富趣味性質，以焦志方老師的姓氏為例，「焦」既可以作為姓氏，更形容詞，如「焦糖」，一番深入淺出的講述博得現場學生熱烈迴響，也為文字教學帶出富饒的樂趣。

教育處長李裕仁提到，自我學習建立在閱讀上，而識字量又為閱讀的根基，童蒙時期是孩子求知慾最強、學習力最高的階段，透過漢字學習課程，可以從小培養學童們文化的認同感，從經典中窺得古聖先賢的智慧奧妙，開闊視野。

徐榛蔚表示，縣政府將持續深耕讀經教育、蘭亭硬筆書法大會與漢字有溫度大賽等相關活動與培育競賽，透過活動讓孩子們從漢字最基礎的一撇一捺之中，先初步了解筆畫之中的乾坤，而後逐漸深刻，將傳統與多元文化隨科技廣為流傳。

(中時 )