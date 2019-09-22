一名沙烏地阿拉伯高級官員表示，國內石油設施14日遇襲，若調查顯示是從伊朗境內發動這起攻擊，沙國會將此舉視為戰爭行為，但利雅德當局目前正在尋求和平的解決方法。

沙國外交國務大臣朱貝爾（Adel al-Jubeir）昨晚告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我們認為伊朗須對此負責，因為對沙國發射的飛彈和無人機都是由伊朗人製造，並由伊朗人發射。」

「但從（伊朗）境內發動攻擊，如果事情是那樣的話，會把我們放在不同的範疇內…這將被視為戰爭行為。」

朱貝爾稍早告訴記者，利雅德當局正在等待調查結果。沙國兩座石油設施14日遇襲，導致石油產量一度減半，這是這個全球最大石油出口國的石油設施歷來遭到的最大規模攻擊。沙國已邀請國際調查人員參與調查。

伊朗撐腰的葉門反政府組織「青年運動」（Houthi movement）宣稱襲擊石油設施，但利雅德當局拒絕接受這項主張。華府譴責伊朗是幕後黑手，但德黑蘭當局否認涉案。

(中央社)