內政部日前預告修訂「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」，未來政務官與公務員即使只是經大陸轉機，也要事先申請與事後通報，但排除香港轉機。另外若搭機遇到颱風天候等不可抗力事由，以致迫降大陸地區，目前初步認定應可事後報備，但還需與相關單位研商。

內政部次長陳宗彥提到，其實陸委會在106年1月早已函釋，過境或轉機大陸地區，都要事先申請，這次許可辦法修正是配合陸委會的函釋，並修正國家機密文字、增修通報機制，及增列轉機(船)之申請事由。

據了解，內政部修訂此法，是為了配合國安五法的修法。未來除探親、業務交流、主管機關同意出席專案活動或會議外，公務員、政務人員及地方首長，無論是直接入境大陸地區，或僅是轉機、轉船過境，都要事先申請或報備。

另外，在應通報事項中，新增詢問選項為是否參加行程以外，大陸地區黨政軍方主（協）辦的活動、是否受邀擔任大陸地區黨政軍或正式性機關的職務或成員、是否遭遇要求進一步聯繫大陸地區人士。

陳宗彥提到，此法待預告期結束，回到部內討論研議後，會按照程序將修正案送到立院備審。陳宗彥表示，這次的修法只是完備法規，也沒有修法的時間壓力，一切照程序走。

(中時 )