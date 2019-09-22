近年我國的粉圓製品出口量攀升，帶動珍珠奶茶產業蓬勃發展，業者在國內進出口、製造、加工都要符合我國食品安全衛生管理法及其相關規定，出口也要符合各輸入國家的規定，避免遭到檢出不符格產品，有損台灣產業形象。

根據食藥署的觀察，發現近來有不少粉圓從海關退運回來，雖然不見得都是產品不合格，有可能製造規格不同等原因，但是確實有些國家通知台灣要求生產業者注意產品的規定，包括出口最多的日本也有台灣業者詢問日方的規定。

粉圓被退運退到主管機關出面關切，問題不能說不嚴重。食藥署簡任技正吳宗熹指出，政府為了確保市售粉圓的衛生安全，衛生機關已將粉圓列為例行性查核重點，2018年至2019年9月21日共計抽驗449件產品，檢驗項目為防腐劑，其中3件（0.67％）不符規定。

粉圓主要是由樹薯澱粉製成，而樹薯澱粉常被使用於許多糕餅類產品。因此，我國針對粉圓類產品准用添加防腐劑的種類、限量標準，比照糕餅類的規定，吳宗熹表示，粉圓製造符合國內標準，但不一定符合其他國家的規定。

聯合國的國際食品法典委員會（Codex）標準，針對「穀類或澱粉製點心（Cereal and starch based deserts）」的防腐劑使用規定，己二烯酸及其鹽類、苯甲酸及其鹽類等標準，皆與我國限量相同，然而不是所有國家都是相同的添加與劑量。

我國近年粉圓製品出口量攀升，帶動珍珠奶茶相關產業發展，食藥署呼籲，業者注意我國進出口、製造、加工都要符合食安管理法及其規定，而且輸出到各國的食品也要符合各輸入國家的規定，避免遭到檢出不符合輸入國的要求，損及我國食品產業發展與形象。

吳宗熹表示，國內粉圓業者應共同維護台灣產業形象與企業商譽，如果對於輸入國的法規有所不清楚或疑義，可以透過公協會或食品專業團體洽詢輸入國主管機關瞭解。

(中時 )