▲南投林管處在登瀛書院文化活動設置有獎徵答攤位，宣導保林育林觀念，民眾參與熱烈。（林管處提供／楊樹煌南投傳真）

南投林區管理處今22日由處長李政賢帶領員工與志工25人，參與草屯登瀛書院的「108年秋祭三獻禮暨《登瀛文物志》新書稿聖鑒儀式」等文化活動，並在會場設置攤位，宣導保林育林觀念，現場準備有獎徵答遊戲，吸引學生、家長及民眾近200人熱烈參與。

南投林管處在登瀛書院文化活動特別設置的攤位有《蔓蔓來，快快除》、《綠保新生活，萬物有生機》、《森林防火宣導》等3處，其中《蔓蔓來，快快除》利用小遊戲教導民眾認識有綠癌之稱的小花蔓澤蘭，進而了解有效的防治方法。

《綠保新生活，萬物有生機》透過生動有趣的互動遊戲，介紹林務局與慈心基金會共推動的綠色保育標章，從田字設計，尊重每個生命生存的權利，以友善自然方法耕種，讓民眾可在田裡發現蛙類、鳥類、獸類、人類的足跡，實踐里山倡議萬物和諧共存的精神，也讓生態保育及經濟活動得以並重及循環不息。

《森林防火宣導》因為中部地區乾燥季節將至，利用有獎徵答，提醒民眾於山區活動時謹慎用火，避免引發林火，造成森林資源破壞。

南投林管處長李政賢表示，希望藉由活動讓民眾更了解林業的工作，進而落實保護森林與環境的觀念。

(中時 )