富邦悍將重砲打者蔣智賢，今年因右側腹肌拉傷所苦，8月降至二軍後相隔一個月才重返一軍，傷癒復出首戰就敲出3分炮宣告回歸，不過他回想當時受傷的情況，形容痛到「像7、80歲的老先生」一樣，任何大動作都無法做。

悍將與統一獅在新莊球場進行雙重賽，除了林益全2分炮之外，蔣智賢也在7局展現強打火力，敲出3分炮將比分擴大，此戰3打數2安打，助悍將以15比2擊敗獅隊，在季末回歸替團隊增強進攻火力，全力爭奪季後賽門票。

不過這其實是蔣智賢本季第2次為右側腹肌拉傷所苦，同時也是最嚴重的一次，「第一次遇到這麼嚴重的拉傷，我自己也嚇到，大概有2、3周不能笑，連上廁所都會痛，也不能做大動作，像7、80歲老先生一樣。」

這次相隔一個月，於20號重返一軍，不過好巧不巧進2天北部陰雨綿綿，2天延賽後才在今日重回先發行列，立刻敲出全壘打讓現場球迷超興奮，不過蔣智賢則謙虛表示，「敲出全壘打很享受，不過也是因為剛好有風啦，沒想到剛回來就開轟。」

(中時電子報)