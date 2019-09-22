苗栗縣盛產東方美人茶，其中銅鑼鄉九湖村的百年茶藝更在國際打響知名度，享譽全球，返鄉接下傳統家業的兩姐妹曾郁芳、曾莉敏分工合作，創立「曾的東方美人茶」品牌，成功將苗栗好茶推向全世界。
曾莉敏放棄在澳洲的高薪工作，在姐姐曾郁芳的親情遊說下，捨棄背包客夢寐以求的澳洲工作簽證，返鄉為家族茶葉拓展行銷通路。曾莉敏運用行銷背景，為家族百年茶業建立品牌，並透過國外參展計畫打開知名度，將苗栗好茶推向國際，開闢歐美市場。
銅鑼土質適合種植東方美人茶，曾家茶園4甲多面積歷經四代相傳，堅持頂級、安全、無毒並在曾郁芳嚴格的茶園管理下，把關土壤、水質、茶樹養分及品質，打造天然無毒的茶園生態，吸引「小綠葉蟬」欽點，培育回甘美味的東方美人茶。
今年曾的東方美人茶獲縣內東方美人茶評鑑比賽頭等獎，更連年通過食品界奧斯卡獎「比利時國際風味絕佳獎章」嚴苛考驗，受米其林、頂尖廚師及歐洲美食專業人士評審認證，以盲感覺分析方法，透過第一印象、視覺、嗅覺、味覺、質地評估每種產品的感官品質，從來自全球的上千件產品中脫穎而出，連續3年獲二星獎殊榮。
曾郁芳、曾莉敏將東方美人茶視為藝術品照顧行銷，不僅讓在地好茶享譽國際，東方美人茶的風味跟滋味，更為品茗帶來更多愉悅感與頂級享受。
(中時 )
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