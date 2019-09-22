林口長庚醫院22日舉辦「第一屆台日吞嚥障礙治療暨營養照護學術研討會」，邀請4位日本專家學者，分享日本對於高齡吞嚥障礙者治療和營養照護。（蔡依珍攝）

對於無法咀嚼的長者，居家烹飪肉類時，可先利用鳳梨片先醃製30分鐘的軟化步驟。（林口長庚提供／蔡依珍桃園傳真）

對於無法咀嚼的長者，居家烹飪肉類時，可先利用鳳梨片先醃製30分鐘的軟化步驟。（林口長庚提供／蔡依珍桃園傳真）

高齡長者常因吞嚥困難，越吃越少，造成營養不良、免疫下降，甚至引發可怕的肌少症等問題，年近9旬的楊伯伯就因不願吃流質食物而絕食，林口長庚醫院22日邀請日本學者分享吞嚥照顧，長庚科大的學生也示範以天然食材烹煮好吃又營養的食物，教導照顧者，也讓銀髮長輩吃出健康。

88歲的楊伯伯1個月前突然中風，右半邊癱瘓、並有吞嚥障礙，連吞口水都會被嗆到，在醫院都靠鼻胃管，經1個月治療，已可進食軟質食物，但楊伯伯常抱怨食物難吃，越吃越少，連帶越來越沒體力，紛紛從國外返台照顧的子女們都感到困擾。

林口長庚醫院復健部主任裴育晟說，高齡長者因神經肌肉活動能力下滑，咀嚼與吞嚥功能退化，吃得越來越少或不想吃，引發營養不良、肌少症與水分不足等問題，可能影響身心，甚至照護者等。

長庚特別舉辦「第一屆台日吞嚥障礙治療暨營養照護學術研討會」，邀請4位日本專家學者，分享日本對於高齡吞嚥障礙者臨床上新的評估技術、治療和營養照護，像是制定食品質地分級的制度等，讓高齡長者吃的安全、健康。

裴育晟說，依據國發會推估，台灣將在2026年邁入「超高齡社會（高齡人口比例超過20％）」，若家中長輩出現喝水或吃東西時經常咳嗽，或是有嚴重流口水情形，可能就是吞嚥困難的徵兆，強調吞嚥困難常伴隨不同病痛，非常需要跨專業團隊合作照護，建議就醫檢查，尋求正確的復健治療方式。

(中時 )