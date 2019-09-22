台北市某國小蔡姓學務主任值班時提前離校，卻仍請領值班鐘點費，總計3萬多元。蔡男犯後自首並繳回犯罪所得，台北地方法院依詐欺罪判決蔡男4月徒刑，緩刑2年。

判決指出，蔡男為台北市某國小的教師兼學務主任，也擔任課後照顧班行政人員輪值。檢方起訴指出，蔡男自民國104年9月起在輪值時段多次提前離校，仍在輪值簽到表簽到，事後請領值班鐘點費，總計共3萬8798元。

蔡男於106年9月間到台北地檢署自首，檢察官依貪污治罪條例起訴蔡男，但請法官減輕其刑。

北院審理期間，認定蔡男不具有刑法上公務員身分，不適用貪污治罪條例，改以刑法詐欺罪審理。

法院認為，蔡男犯後自首，主動繳回犯罪所得，態度良好；且他在該校任內工作態度認真負責，受到前、現任校長肯定，擔任學務主任期間獲記功14次、嘉獎98次之多，經過此次教訓應無再犯之虞。

法官依詐欺罪判處蔡男有期徒刑4月，可易科罰金，緩刑2年，並於判決確定後1年內向公庫支付7萬元。全案可上訴。

(中時電子報)