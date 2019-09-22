魯卡(圖右)在與蓮(圖左)相同年紀時，也曾參加選美比賽，因此便擔任起蓮的選美指導教練。(台灣國際女性影展提供／王寶兒台北傳真)

王寶兒／台北報導

跨性別的姐弟倆，在相互扶持下，奪得選美比賽獎牌，這宛如勵志電影般的情節，真實世界卻正在上演。紀錄片《小太陽大願望》記錄美國的麥卡錫一家，忠實呈現生理性別為姐弟、自我認同為兄妹的魯卡與蓮，如何在正值青春期的年紀，奮力對抗社會對跨性別者的異樣眼光。

《小太陽大願望》由導演丹．杭特(Dan HUNT)與喬伊．瑞德(Joy E .REED)共同完成。丹．杭特向外媒表示，觀察麥卡錫一家人的家庭生活，能夠促進討論和開放思想，「對於正與自己的孩子，一起處理性別問題的人及家庭，可以藉由《小太陽大願望》探索父母育兒，我也希望紀錄片的拍攝，能夠吸引不熟悉跨性別者的人們討論。」

導演喬伊．瑞德則說，自己真正希望的是，希望人們能夠以嶄新的視角去看待跨性別者，進而更新與之相處的某些想法，「如果人們走出戲院，了解到變性者只是這些美麗人群的一小部分，得知他們與我們，所享有的公民權利和保護完全相同，我會感到非常好，如果能夠藉由這部電影讓人們為跨性別者採取行動，我會感覺更好。」

《小太陽大願望》中，生理性別為女性的魯卡，在與父母開誠布公、表露自我性別認同為男性後，讓不了解跨性別者的父母感到相當沮喪、難過，而使他們更感到雪上加霜的是，生理性別為男性的兒子蓮，也提出了「想當女孩」的心聲，讓母親雪萊感到絕望：「像是同時失去了我的女兒與兒子。」

但隨著對於跨性別者的理解，父母漸漸的接納了一雙跨性別的兒女，一家人也在蓮的選美比賽中，凝聚家庭感情而擁抱了對方，蓮更是在魯卡的幫忙下，在選美比賽中奪得獎牌。《小太陽大願望》有著美好結局的情節，真實世界中卻不按腳本演出，吸引了多項影展邀約播映，在去年的紐約紀錄片影展、倫敦BFI影展中輪番播出，在台灣國際女性影展中也即將展出。

(中時 )