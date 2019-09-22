李欣恬／台北報導

曾經歷金融風暴重創破產，有「費城之聲」美譽的費城管弦樂團，在當紅炸子雞指揮家亞尼克．聶澤－賽金的帶領下，浴火重生，將在10月登台獻演。

關於指揮藝術，亞尼克．聶澤－賽金十分信奉他的音樂導師、已故指揮大師朱里尼的看法，「指揮家必須服務音樂。作曲家、指揮與樂團的關係就像行李中轉站，你要負責把行李（作曲家的作品）準確交到旅客（觀眾）手中，你的作用是傳遞，別把自己看得太重。指揮需要有激情、有能量，但必須注意火候，不能因為年輕氣盛而得意忘形。指揮是一個能量積累和釋放的過程，必須循序漸進。」

亞尼克．聶澤－賽金現年44歲，目前同時是紐約大都會交響樂團、費城管弦樂團兩大交響樂團的音樂總監，近期又獲得加拿大蒙特婁大都會管弦樂團的終身合約，他的謙虛態度，讓他贏得音樂家和聽眾的心。

身兼多職、行程滿檔，亞尼克像是有用不完的能量，他在Twitter介紹上，把每個樂團都當作自己的家人，他寫道：「熱愛網球、貓、人群，是費城管弦樂團、紐約大都會歌劇院、蒙特婁大都會交響樂團的爸爸，鹿特丹愛樂的叔叔。」

近日他一身輕便家居服現身鏡頭前向台灣樂迷問候，秋季將帶著他其中一位「兒子」－費城管弦樂團再度訪台，並邀請韓國鋼琴家趙成珍、小提琴家麗莎．巴蒂雅許維莉合作，各演一場音樂會，曲目包括拉赫曼尼諾夫的第一號鋼琴協奏曲、柴可夫斯基小提琴協奏曲，以及德弗札克第九號交響曲《新世界》、馬勒第五號交響曲。演出將於10月31日至11月1日，在台北國家音樂廳登場。

(中時 )