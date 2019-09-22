危險的地方最安全？專勤隊旁逃逸移工遭警一網打盡 18:432019/09/22 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警方22日在移民署苗栗專勤隊旁，查緝非法移工並帶回偵辦。（民眾提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 移民署苗栗專勤隊旁的苗栗市水源集會堂及社區活動中心新建工程，現場8名工人有6名為非法移工。（民眾提供／何冠嫻苗栗傳真） 最危險的地方最安全？苗栗警分局22日在移民署苗栗專勤隊旁的苗栗市水源集會堂及社區活動中心新建工程，查緝逃逸外勞，現場8名工人有6名為逾期居留移工，警方爬上鷹架將非法移工帶回偵辦。 苗栗警察分局偵查隊、南苗、鶴岡派出所及公館分駐所據報，與苗栗專勤隊協助查緝，到苗栗市水源集會堂及社區活動中心新建工程查緝外勞，現場人員看見警方，在鷹架上跳上跳下四處逃竄，令人捏把冷汗。 苗栗專勤隊旁逃逸移工鷹架上逃竄 遭警一網打盡 6名逾期居留移工在工地角落，使用板模蓋住身體躲藏，最後遭警方一網打盡，依規定帶回偵辦，全案將由警方進一步追查。 (中時 ) #苗栗 #移工 #警方 #查緝 #新建 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗栗百歲人瑞多達105人 縣長重陽節前夕致贈重陽敬老金 13:492019/09/18 生活 苗栗縣議員鄭宗國被控當選無效 苗栗地院18日宣判駁回原告之訴 15:282019/09/18 社會 苗栗童疑染腸病毒亡 衛生局：尚未確診 16:242019/09/18 社會 朱立倫訪苗栗 喊話「家和萬事興」 19:522019/09/18 政治 越南失聯移工 非法工作宛如民宿主人 11:342019/09/19 社會 自小客車左右搖晃擦撞安全島 警鳴笛6人棄車逃 14:262019/09/19 社會 47銀行員攔助2800萬詐騙 柯文哲表揚 14:492019/09/20 社會 職場達人－長欣利國際人力顧問有限公司總經理 廖浩彬與印尼結緣 開啟移工新事業 04:102019/09/21 產業特刊 達人心法－凡事要心存善念、熱心助人 04:102019/09/21 產業特刊 「伊斯蘭之光.基隆躍飛」跨海聚鄉情 16:252019/09/22 生活 社會熱門新聞 人夫激戰小三5小時 「床單濕一片」成偷情鐵證 - 社會 高市府下令「不支持」國片返校？文化局斥：政治操作 - 社會 連千毅、鄭又仁胃口好 一早吃完40元早餐 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 三太子前激戰 妻見尪鹹濕訊息「脫褲從後Ｘ」超崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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