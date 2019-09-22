移民署苗栗專勤隊旁的苗栗市水源集會堂及社區活動中心新建工程，現場8名工人有6名為非法移工。（民眾提供／何冠嫻苗栗傳真）

最危險的地方最安全？苗栗警分局22日在移民署苗栗專勤隊旁的苗栗市水源集會堂及社區活動中心新建工程，查緝逃逸外勞，現場8名工人有6名為逾期居留移工，警方爬上鷹架將非法移工帶回偵辦。

苗栗警察分局偵查隊、南苗、鶴岡派出所及公館分駐所據報，與苗栗專勤隊協助查緝，到苗栗市水源集會堂及社區活動中心新建工程查緝外勞，現場人員看見警方，在鷹架上跳上跳下四處逃竄，令人捏把冷汗。

苗栗專勤隊旁逃逸移工鷹架上逃竄 遭警一網打盡

6名逾期居留移工在工地角落，使用板模蓋住身體躲藏，最後遭警方一網打盡，依規定帶回偵辦，全案將由警方進一步追查。

(中時 )