愛情電影《我的靈魂是愛做的》將台灣通過同婚法歷程作為故事背景，由2年前意外因《台北物語》爆紅的「TONY哥」邱志宇主演，他為專注演戲，去年起開始狂推廣告、網劇邀約，潛心沉澱，雖有不少電影邀他演出，卻多是客串，一度灰心至極，直到旅美導演陳敏郎邀他挑樑主演《我的靈魂是愛做的》，他原本只是應徵演出配角，卻在10多次的演員訓練後被「扶正」，連自己都不敢置信。

現旅居紐約的導演陳敏郎回台拍攝該片，歷經2年籌備、面試200多位台灣演員後，最後決定起用邱志宇，他認為除了個性符合，最重要是邱有股「對愛情的天真」。片中有一場兩個男人共度春宵後、隔天在外吃早餐的戲，迄今仍讓陳記憶深刻且相當震撼，因對手男演員張晉豪客套問邱：「如果不當老師，你會想當什麼？」邱竟脫稿調皮說：「當你的情人囉！」

邱志宇在一場戲中曝光性向後，遭到家長群起公幹、要求他去驗愛滋的羞辱戲，他坦承幾乎是含著淚水演完，即使下了戲，仍激動害怕的全身發抖，果然獲得坎城影展影評人周選片人雷米波諾（Rémi Bonhomme）力讚：「非常棒。」讚賞他詮釋出該角色不同面向的動人情感。該片12月6日上映。

(中時 )