「微風女神」郭源元受線上流行雜誌邀請到米蘭時裝週擔任客座編輯，沒想到巧遇也到了米蘭看同場秀的「姐姐」謝金燕，兩人更一起進到時裝秀後台，讓她大開眼界。

雖然早在四年前就跟著師姐昆凌一起參加過時裝週，但郭源元還是為了事先花了1個禮拜研讀相關的資料，以品牌Moschino為例，她笑說：「設計師跟秀場名人的名字一定要會念，因為有可能會見到面甚至聊天，名字絕對不能念錯。」另外品牌的故事、心路歷程她也都有大概了解，才能看時裝秀看得津津有味。

郭源元勇闖米蘭時裝週看秀。（圖／微風國際提供）

在Moschino的大秀上，除了設計師Jeremy Scott之外，另一個看點就是遇到了一樣來自台灣的「姐姐」謝金燕，郭源元表示：「姐姐本人非常漂亮、魅力四射。」秀一結束，她跟著姐姐一起走進後台，等到進去之後，才發現經紀人被擋在門外，一度以為自己「誤闖」。

郭源元與設計師Jeremy Scott自拍。（圖／微風國際提供）

大家排隊和設計師Jeremy Scott合照時，郭源元悄悄將後台逛了一圈，發現每個吊衣服的桿子上，都有專屬的Model照片及換衣服的順序，再拐一個彎就發現剛走完秀，正在聊天的超模們，桌上則擺放著2020年春夏的Moschino的衣服跟飾品。她笑說：「超模們都超香的，還跟貝拉哈迪德擦身而過。」

想和設計師Jeremy Scott合照的人不少，但能進到後台的人少之有少，必須要是世界知名藝人、或者是品牌的VVIP，在專人帶領之下，才能夠進到服裝秀的後台，郭源元是少數的幸運兒之一，由於經紀人被擋在外面，沒辦法有人幫忙拍照，所以她選擇和Jeremy Scott自拍，也意外引起網友熱議。

郭源元幸運進入後台，還看到超級名模。（圖／微風國際提供）

她也透露米蘭當地充斥著生菜沙拉、優格、水果、炒蛋等食物，但也因為太想念中華料理，跑去吃重慶菜大啖水煮魚，麻辣的口味讓她難忘。接下來她還將前往巴黎時裝週，她說：「每場秀都很open mind，期待每天不一樣的行程，最好有意外的美麗插曲。」

(中時電子報)