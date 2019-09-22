B-1B槍騎兵轟炸機(Lancer Bomber)有著獨特的可變翼配置，能夠在高速巡航與慢速盤旋來回切換，提供遠距離、機動性和高速性，同時提高了生存能力，絕對稱的上優秀。但是長期的服役也使它正在耗損中，美國空軍正在考慮減少B-1B 機隊的規模，以節省資金。

防衛部落格(Defense blog)報導，在過去的18年中，B-1B經歷了完整的中東作戰與阿富汗作戰的全過程，擔任前線精準轟炸與火力支援等任務，被稱為「主役馬」(workhorse,意指「任重道遠」 )，可說是「既有功勞，也有苦勞，還有疲勞」。沒錯，B-1B機隊相當疲勞，美國空軍參謀長大衛‧高登芬（David Goldfein）對記者說，B-1B在戰場上的密集使用，已經嚴重耗損B-1機隊的機體安全。

他表示，B-1B的可變翼可以讓它高速與慢速間切換，在過去近20年的作戰任務期間，B-1B經常以機翼伸展的「慢速、中高度」模式在戰場上空盤旋，但是它的任務出勤次數實在太多了，當初B-1B做為戰略轟炸機的設想，主要的假想敵是大國間的世界大戰，沒有料到遇到的是反恐戰爭。

他說：「我們給飛機帶來了我們先前沒有預料到的機械疲勞壓力。」

B-1B很好用，美國空軍倚重它很多任務，但是它的維護費用也高，如果要維持B-1的作戰能力，需要巨大的經濟支出。

為了節約開支，美軍打算將B-1BB-1B的任務移給B-52執行，這需要新式的遠程戰略精確武器。(圖/shutterstock)

美國空軍規畫，未來的戰略轟炸機就用B-52與B-21來簡化機隊，B-21正在研發中。(圖/美國空軍)

高登芬說，美國空軍高層正在研究，是否要先退役一些服役壓力最大的B-1，然後將原本的維護費用，挪用給其他的武器項目，比如新式巡弋飛彈的「遠程戰略精確武器」，這種武器可以安裝在維持費用較低的B-52轟炸機上，使它具有更好的遠距精確轟炸能力。如此一來，B-52能夠替代B-1B 的工作，卻能省下 B-1B的維持費，而且B-52滯空時間長，還能降低了我們對加油機的需求，再省下另一筆錢，我們可以更快地購買B-21了。

(中時電子報)