詹姆士7月推出3款拌麵之後，開啟帶著2萬包麵走2萬公里的環島美食探索之旅，在這段過程中，他希望深入了解台灣各地的農漁牧產，同時徹底研究消費者口味，並為新口味取得更完整的調查與研究。第一波環島高雄、台南，吸引超過300名消費者品嘗；第二波探索之旅，他決定深入消費者家庭，透過網路舉辦「送麵到你家」的活動，花蓮吉安鄉消費者幸運被抽中。

詹姆士帶著團隊抵達之後，赫然發現這位消費者大有來頭，迎接他的是當地阿美族頭目，正值打獵季節，頭目隆重拿出族人最喜歡的飛鼠肉，誠摯希望他能夠用飛鼠肉跟詹麵做出創意料理。詹姆士被部落婦女們熱情歡迎，「天吶，詹姆士根本是部落羅志祥，好帥。」受到熱情款待的他，在冰箱發現大驚喜，除了有飛鼠肉，還有剛打到的野鴨。

詹姆士與花蓮消費者合照。（詹麵提供）

明查暗訪了解完在地口味後，詹姆士決定選用川辣與激麻拌麵結合新鮮野鴨、山間野菜、絲瓜做出一道花蓮全鴨川麻湯麵，頭目吃完開心表示，「從來沒吃過的人間美味。」詹姆士隨即轉往花蓮家樂福，首次在賣場舉辦試吃活動，他以堅果辣沾麵搭配花蓮著名的網室豬，再次擄獲東台灣消費者的胃，1小時締造上千包業績，單日業績更突破30萬。

(中時 )