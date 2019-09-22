效力火腿的台灣好手王柏融，近幾日在板凳待好待滿，今日對戰羅德的比賽，終於在相隔7天後再次於9局下半獲得代打機會，可惜擊成一壘方向滾地球出局，形成此戰最後一個出局數，最終火腿以0比4敗給羅德，同時代表確定無緣晉級季後賽。

此戰由火腿新秀吉田輝星先發，希望搶下初登板奪勝後的第2勝，不過首局就出狀況，2次保送及被敲1支安打形成滿壘，先送出三振後，被角中勝也敲安失1分，2人出局、滿壘情況對中村獎吾投出頭部觸身球，兵不血刃再拿1分，羅德首局拿下2分。

第2局吉田一上場又被敲安，因此被換下場由玉井大翔接手，不過仍被連續2支安打失分，此局羅德再添2分拉開領先，並一路保持到最後。而羅德先發投手種市篤暉則是主投8局展現完全壓制力，僅被敲零星5支安打，沒有失分，拿下勝投。

而王柏融在相隔7天後，終於再次獲得代打機會，於9局下半、2人出局後上場，可惜敲成一壘方向滾地球出局，成為此戰最後一個出局數，最終火腿以0比4落敗，王柏融打擊率為2成55。而敗給羅德後，火腿也等於確定無緣季後賽。

(中時電子報)