結束一天訊問 連千毅一臉疲憊傍晚移送高雄地檢署 18:582019/09/22 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 連千毅。 (圖／翻攝自連千毅臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 引發全國關注的高雄直播主之亂，連千毅與仇家鄭又仁昨晚雙雙被警方逮捕押回高市刑大，今早連在委任律師葉銘進陪同下接受警方訊問，直到傍晚由警方將他送往高雄地檢署，神情疲憊的他，不發一語與平日意氣風發的樣子判若兩人。 (中時電子報) #高雄 #警方 #連千毅 #地檢署 #市刑大 也許您會感興趣 推薦閱讀 治安亮紅燈 韓國瑜怒了：再發生換掉分局長 16:542019/09/19 社會 連千毅賣假貨？他花5萬買名牌包 驗貨結果是… 18:452019/09/20 娛樂 連千毅大鬧高雄 好兄弟館長怎麼看？ 00:032019/09/21 娛樂 打臉連千毅！他爆賓士授權書4大疑點 17:522019/09/21 娛樂 糗！連千毅狼狽遭逮 一個月前這張自拍超諷刺 20:302019/09/21 生活 連千毅被捕後…通話內容流出！霸氣大哥淪小弟 21:002019/09/21 娛樂 高市直播主大亂鬥原因曝光 全因連千毅嗆這句話引戰 22:402019/09/21 社會 平定直播主之亂 連千毅被逮 04:102019/09/22 社會新聞 LINE對話一槍斃命 小弟咬連教唆 04:102019/09/22 社會新聞 孽緣啊 連千毅與鄭又仁 拘留所共度一夜 09:332019/09/22 社會 社會熱門新聞 人夫激戰小三5小時 「床單濕一片」成偷情鐵證 - 社會 高市府下令「不支持」國片返校？文化局斥：政治操作 - 社會 連千毅、鄭又仁胃口好 一早吃完40元早餐 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 三太子前激戰 妻見尪鹹濕訊息「脫褲從後Ｘ」超崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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