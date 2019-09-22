引發全國關注的高雄直播主之亂，連千毅與仇家鄭又仁昨晚雙雙被警方逮捕押回高市刑大，今早連在委任律師葉銘進陪同下接受警方訊問，直到傍晚由警方將他送往高雄地檢署，神情疲憊的他，不發一語與平日意氣風發的樣子判若兩人。

(中時電子報)