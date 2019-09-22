2019高雄海碩男子網球公開賽今天進行單、雙打決賽，地主男雙組合「小胖」楊宗樺/「A鵬」謝政鵬順利以6：4、7：6（7：4）擊退美國組合金恩（Evan King）/瑞斯（Hunter Reese），留下冠軍完成衛冕任務。

首盤「胖鵬配」在第9局把握機會先破發，靠著這次破發順利收下第一盤，第二盤前段遭遇亂流，陷入1：4落後危機，不過兩人不輕言放棄，發揮韌性從後頭追趕，不但追平局數，將比賽逼進搶七局，更在現場球迷大力聲援支持下，在搶七局以7：4鎖定勝利。

今天剛好是謝政鵬28歲生日，這座冠軍也成為他送給自己的一份禮物，兩人賽後也在高雄巨蛋1樓海碩特展歷史牆前舉行粉絲簽名會，和球迷分享奪冠喜悅。

今年高雄海碩盃男單決賽則是一場「澳洲內戰」，大會第3種子米爾曼（John Millman）6：4、6：2打敗同胞波爾曼（Marc Polmans），米爾曼也帶走個人本季第1座冠軍。

(中時電子報)