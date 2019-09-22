由上海中外文化交流協會旗袍藝術專業委員會主辦，中華旗袍文化藝術交流學會、安徽省廣德縣旗袍文化協會、香港環亞美神共同協辦，於2019年9月21日(星期六)在廣西南寧都安壯族自治縣的安居國小舉辦「圓童夢」公益文化交流活動，為最貧困的大山中的兒童送教育、送物資、送關愛。

此行上海旗藝會劉佩珠會長協同台灣、香港、安徽三地團體親力親為地鏈接各界資源，行前會議中，各界有錢出錢、有力出力、紛紛慷慨解囊，總共募得價值「6萬塊人民幣」的物資。

台灣旗袍學會由石淑平理事長率領七位美麗的愛心大使：黃若語、馬淑媛、徐小岩、卓麗嬌、王曉蘭、王素芸及王素菲等人，除了一人捐款600塊錢人民幣給安居小學至辦學校課桌椅，更身體力行地從台北桃園飛越1300多公里到廣西南寧，再從機場換到小巴士，歷經6個多小時的旅程才到達都安壯族族自治縣的安居國小與當地弱勢孩童們一同舉辦文化交流活動。

21日上午於安居國小的師生們特別穿著壯族族服裝歡迎遠道而來的愛心大使，並進行捐贈儀式，四地團體聯合捐贈物資，包含電腦、洗衣機、牙膏、牙刷、毛巾、水壺、環保袋、吹風機、刮鬍刀等。台灣方面石淑平理事長代表學會精心挑選經典山海經童書30本、文具組用品170組、彩色鉛筆8組贈送當地師生；卓麗嬌姐妹捐贈加減乘除教具3組；鄭秀蘭姐妹捐贈在山區，非常需要一些天然產品：茶樹精油、喉糖、口腔噴劑、隨身噴瓶等物資；許若慈、張維芯、黃霈麒、王淑芬、吳孟玲、張秀珍、陳冠廷、崔虹雲姐妹無法一同前往，但是愛無距離，共同捐贈12000元人民幣。

午時預備了雞肉、蔬菜、蛋、米飯等營養美味的餐點。孩子們大多把餐點吃光，吃得開心又滿足。山區的孩子們，有很多是留守兒童，生活、學習條件很艱苦，身形也較同齡孩子瘦小，希望通過獻出我們的一份愛心，能多幫助幾個山區孩子健康成長。午後由上海旗藝會演出旗袍秀《婉约》為「圓童夢」公益文化交流活動拉開序章，接著由台灣姊妹獻唱《歡樂年華》，香港環亞美神佳麗位小朋友們變魔術，最後由安居小學師生一同演唱《感恩的心》。

「圓童夢」公益文化交流活動，通過文化交流、捐贈物資等多種方式，聚焦偏山兒童教育工作發展，助推貧困山區均衡發展，也希望透過各個團體的參與，讓更多愛心人士共同關注山區學校教育。

石淑平女士表示：「我們懷著感恩和奉獻的心參與這次廣西公益文化交流，希望透過一點小小的奉獻，讓山中的小樹苗健康快樂茁壯，也讓更多人知道愛不分時空，可以飄洋到世界的每角落。未來也期許學會能透過多方面的公益活動為社會留下有意義的價值。」

安居小學老師們穿著壯族服裝歡迎遠道而來的愛心大使。(左5)中華旗袍文化藝術交流學會理事長石淑平、(左6)安居國小校長韋德強、(右5)環亞美神創辦人薛幼妮、(右4)環亞美神佳麗陳麗楠、(右3)中華旗袍文化藝術交流學會副理事長黃若語。（圖片來源:中華旗袍文化藝術交流學會 ）

上海中外文化交流協會旗袍藝術專業委員會、中華旗袍文化藝術交流學會、安徽省廣德縣旗袍文化協會、香港環亞美神，四個團體共募得價值「5萬塊人民幣」的物資。（圖片來源:中華旗袍文化藝術交流學會 ）

(左1) 環亞美神創辦人薛幼妮、(左1)安徽省廣德縣旗袍文化協會陳冬梅會長、(左3)中華旗袍文化藝術交流學會理事長石淑平、 (右1)上海中外文化交流協會旗袍藝術專業委員會劉佩珠會長，接受(右3)安居國小校長韋德強感謝狀。（圖片來源:中華旗袍文化藝術交流學會 ）

「圓童夢」公益文化交流活動成員大合照（圖片來源:中華旗袍文化藝術交流學會 ）

「圓童夢」公益文化交流活動午時與孩童共進學校營養午餐（圖片來源:中華旗袍文化藝術交流學會 ）

「圓童夢」公益文化交流活動午時與孩童共近學校營養午餐（圖片來源:中華旗袍文化藝術交流學會）

「圓童夢」公益文化交流活動，中華旗袍文化藝術交流學會獻唱《歡樂年華》（圖片來源:中華旗袍文化藝術交流學會 ）

「圓童夢」公益文化交流活動，安居國小小朋友獻唱《感恩的心》（圖片來源:中華旗袍文化藝術交流學會）

(中時電子報)