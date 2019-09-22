澳門賭王愛女何超儀（Josie）親力親為籌製2年的紀錄片《FINDING BLIS：Fire and Ice》（尋找極致的喜悅：火與冰）終於面世，日前在港舉辦首映禮，聊起拍片的初心，是因為6年多前演藝之路遭遇瓶頸，而感受不到真正的快樂，因緣際會下向法國戲劇大師菲力普高利耶（Philippe Gaulier）學習「反方法演技」，內心徹底受到震撼。

片中師承菲力普的詹瑞文帶領大家，在冰島每天進行尋找快樂的潛能開發課程，見到眾音樂人的改變與成長。何超儀自爆把這班常年一起玩音樂的夥伴們當成家人一樣，希望能把自己得到的啟發也傳遞給他們，「但如果直接告訴大夥去冰島要上課，肯定會被拒絕，因此就說是要去跟冰島人交流音樂拍攝紀錄片，到了當地大家才發現『已無退路』，但也因為身在冰島不像在香港的緊張節奏，更能放下包袱參與其中！」

此部紀錄片探討的議題「尋找極致的喜悅」，其實也是希望效法人道組織FilmAid International的精神，用音樂等藝術來幫助缺乏資源的弱勢族群，所以何超儀與慈善機構「心靈雞湯兒童基金」合作，帶著基金會推薦的三位香港中學生（Yvonne、Rico、Jacky）隨隊前往，與音樂人一同參與課程並和冰島人共同演出。

(中時 )