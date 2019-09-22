31歲日本演員窪田正孝與36歲緋聞女友水川麻美確定修成正果！2人於2017年共演連續劇《是我們做的》相戀，今透過經紀公司共同對外發表婚訊，「我們因為戲劇上合作的關係，無論是身為一個人、以及一位演員，彼此對對方的尊敬之情都越發強烈，因此決定攜手，共同生活下去，在經過大約兩年的交往過程後，也進入到了結婚的階段。」

經紀公司表示結婚儀式未定，女方並未懷孕，婚後2人將持續演戲，尤其男方人氣正旺，是新版《死亡筆記本》主角夜神月，今年初又在月九劇《X光室的奇蹟》擔任男主角，明年還將主演春季開始播出的NHK晨間連續劇《エール》，新片《殺手餐廳》則近日在台上映。

昨在華山舉辦導演蜷川實花大師講堂，現場還有觀眾抗議導演太晚讓窪田露出完美的6塊腹肌，應該一出場就扒光他，導演順勢稱讚窪田是一個非常敬業的演員，每次上戲前都戰戰兢兢，為了在大銀幕前讓身材更好看，都會先在片場旁邊再練一下。

蜷川實花表示：「當初在寫疤皮這個角色的時候，我把我心中理想的男性形象，全部放到了這個角色上，有點害羞、卻又有著瘋狂的一面的部分，而窪田也的確演出了他想要的感覺，最後表現出來整個就是很帥氣。」而前天在典華舉辦的蜷川實花見面會，主持人在現場作調查，窪田更是擊退眾男星，勇奪現場人氣第一。

(中時 )