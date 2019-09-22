氣象局粉專PO圖分區提示未來一周天氣走勢。(圖擷自氣象局)

塔巴颱風遠走日韓，台灣天氣逐漸好轉，未來一周天氣走勢如何？「報天氣-中央氣象局」粉專貼文說，台灣將受到東北風影響，各地早晚稍涼，白天舒適到稍熱，北部、東部、恆春半島大致多雲，僅部分地區偶有降雨；中南部則相當穩定，只有部分山區會出現雨勢。整體來說，早晚溫差稍大，偶有降雨，備妥薄外套、雨具再出門較好。

氣象局預估未來一周氣溫變化，北北基宜及桃竹苗地區約22-30度，中南部則氣溫稍高，其中嘉義市可達33度，花東恆春半島約在23-29度。

「報天氣-中央氣象局」粉專提醒，未來一周早晚稍涼，要注意溫差變化，北部、東部地區偶而有雨，出門記得攜帶雨具。另外，北部、東部民眾出遊到海邊則要小心長浪。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，氣象局預測圖顯示，周一(23)至周六(28日)東北風影響，北台灣大多為多雲時啨的天氣；迎風面雲量偶爾增多、有局部短暫雨的機率，北海岸、東北角及北部山區機率較高；中南部及花東為晴時多雲，山區午後亦有零星短暫雨的機率。北台灣白天舒適、其他地區白天略偏熱，各地早晚稍涼。

(中時電子報)