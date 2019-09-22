夏宇童、方志友、唐振剛、陳櫻文及李愛綺近日錄衛視中文台《一袋女王》，大談不敢跟親密的人聊的事。夏宇童坦言，「就算剛有約會對象，也怕媽媽知道，因為她都會急著要跟對方見面，讓我壓力很大。」主持人之一的巴鈺笑問，「那剛萌芽的感情呢？」同為主持人的曾國城一臉正經，指正巴鈺不能這樣問，下一秒卻說：「那妳媽覺得孫協志怎麼樣？」讓夏宇童只能害羞微笑。

夏宇童直接跳過曾國城提問，她透露自己跟男友吵架，媽媽也會直接打電話跟對方吵架，讓她非常有壓力，她回憶，「5、6年前我跟前男友約會，到竹子湖吃晚飯，沒想到發生爭吵，男生一氣之下，竟然把我丟在黑漆漆的竹子湖，當時根本叫不到車，我只能邊走邊哭，走了1個半小時，才走到有車搭的地方。」她回到家怕媽媽知道自己有哭過，還偷偷摸摸回房間，悶在枕頭繼續哭，就怕媽媽會發現。

唐振剛長時間吃超商過期食品度日。（衛視中文台提供）

唐振剛則透露，最不敢讓奶奶知道他有很長一段時間吃超商過期食品度日，他16歲離家，前半年借貸度日，借睡在朋友家的地板，後來在西門町找到便利商店大夜班的打工，到晚上12點要把過期食品下架報銷，有天同事沒把報銷品拿去丟，剛好他肚子餓吃了，發現味道還是一樣好，便開始把過期品搜刮回家，他整整1年半的日子，每天2餐吃過期品，1餐吃泡麵，相當刻苦，但他也強調，「過期品不能帶回家吃的，感謝當時的店長偷偷放行，希望有機會再聯絡。」

方志友買45萬柏金包給媽當生日禮物。（衛視中文台提供）

方志友提及，她19歲爸爸就過世，媽媽一個人拉拔3姊妹長大，所以一直想要對媽媽好一點，她有次拿存款買了45萬柏金包給媽媽當生日禮物，但又知道媽媽不喜歡昂貴禮物，可能會暴怒，所以謊稱包包是A貨，沒想到卻被媽媽好友戳破，最後果然被大罵一頓，方志友表示，「但媽媽還是對我說謝謝。」

(中時 )