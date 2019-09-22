108全國運動會由桃園市主辦，賽事10月19日正式登場，部分項目提前舉行，划船就是其中一項，今天進行第2天賽程，相較昨天陰涼飄雨，今天雖然天空也是陰陰的，不過沒有下雨，比賽場地阿姆坪水域風浪狀況平穩，地主桃園隊黃金源、張旨勛、江紳豪及石宇興划出男子組輕量級四人單槳隊伍首金，曾參加2016里約奧運的新北市黃義婷也順利搶下女子組單人雙槳金牌佳績。

今天還有輕量級雙人雙槳金牌誕生，台北市許文川、蔡御仲再度搭檔參賽，兩人順利達成100年起的全運會5連霸，傳統強隊南投縣黃靖尹、汪明輝在男子組雙人雙槳項目同樣順利摘金。

桃園划船代表隊長石宇興受訪表示：「自己的主場，就是要拿下第一面金牌。」桃園隊修正昨天比賽過程，在決賽發揮得不錯，真的很感謝隊友和桃市府體育局，為了這次全運會，全隊從1月訓練到現在，得到這面金牌意義重大，也會繼續為10月前進亞錦賽努力。

曾代表台灣出戰奧運，也於2018亞運獲得單人雙槳銀牌的新北市選手黃義婷說，很高興可以完成自己的連霸目標，為新北市代表隊划出全運會第一金，這次比賽在賽前兩天才來到這次賽會場地，過去也沒有在阿姆坪訓練的經驗，每個場地都有自己的特色，選手要能夠去適應，這次能夠順利完賽，算是有達成對自己的期許。

黃義婷也透露，3周前參加奧地利世錦賽時狀況其實更好，10月也將赴韓國參加亞錦賽，會在這段期間盡量把狀態調整到最佳。

划船項目累積至今天止，台北市一舉拿下4金1銅成績最佳，南投縣1金2銀1銅、新北市1金2銀、台南市1金1銀3銅、地主隊桃園市1金。明天到24日2天也將繼續進行男子組四人單槳、輕量級單人雙槳、單人雙槳、八人單槳有舵手，及女子組雙人雙槳、輕量級雙人雙槳、四人單槳、四人雙槳等賽事，歡迎民眾前往阿姆坪生態公園一起關注，為選手加油。

(中時電子報)