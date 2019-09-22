吳青峰22日在華山文創園區舉辦《太空人》專輯握唱會，11月23日將在高雄巨蛋舉辦「太空備忘記」演唱會的他，今公布屆時以四面台開唱且不邀嘉賓；問及何時移師台北小巨蛋？吳青峰僅表示：「這次的舞台的形狀比較特別、奇形怪狀，高雄的場地可以完全按照計劃執行，很多地方不一定條件容許！」強調「太空備忘記」為期間限定，巡迴時間不會太久。

首次舉辦個人演唱會，吳青峰坦言票房壓力不小，擔心主辦單位虧本，不只讓眾人失望，自己也會過意不去；不過，高雄巨蛋場地單位似乎對他信心十足，還貼心保留後面的檔期讓他加場，對於加場可能性？吳青峰語帶保留表示：「到了現在這個年紀，唱歌開心、自在比較重要，不想把自己逼太累。」

他上月剛過37歲生日，今受訪時數次提到自己年紀大了，體力雖沒問題，但自認心靈蒼老，「有點力不從心，靠音樂療癒自己」；今下午活動開始前現場擠滿粉絲，「握手」號碼牌發出超過2000張，氣氛熱絡！吳青峰獻唱〈傷風〉等歌，並與粉絲一一握手，問能否與粉絲十指緊扣？他搖頭表示：「我是滿有分寸的人，擁抱我也覺得不可以。」吳青峰「太空備忘記」演唱會門票25日在拓元售票系統開賣。

吳青峰今在華山文創舉辦握唱會。（環球音樂提供）

吳青峰今在華山文創舉辦握唱會。（環球音樂提供）

(中時 )