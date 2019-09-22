陶喆、信21日原定在馬來西亞舉辦「陶喆. 信國王歌手演唱會」，豈料在開唱前幾小時突然臨時取消，陶喆、信也十分錯愕，因他們日前皆順利彩排，當天也已妝髮完成、準備要上台，卻突然被通知無法演出，隨後他們也發出聲明表示由於主辦單位「WGW Entertainment」持偽造文件，並未支付演唱會軟硬體若干相關費用，導致藝人方於演出前被協辦單位「娛樂夢工廠」告知無法上台演出。

聲明內文中也提到「陶喆與信對於無法上台演出深感遺憾，為補償眾多購票到場、長久以來支持陶喆與信的歌迷，兩位藝人決定近期舉辦一場免費演出回饋歌迷，相關細節會盡快於官方社群公布。」而陶喆、信在第一時間很擔心特地來到現場歌迷，因粉絲已等待許久卻無法欣賞到表演，有許多歌迷抱怨：「非常失望、錢也飛了」、「好沉重的心情，真的期待很久才盼到你們來。」讓他們相當不捨。

對此，陶喆的經紀人楊濮僕表示陶喆心情有受到影響，尤其是對特地前來支持的粉絲，「馬來西亞很多歌迷特地飛到檳城來看，對歌迷是很不ok ，不論事情如何結束，最重要的是讓所有來聽演唱會的歌迷都要得到最合理的解釋、回報。」

信的經紀人則表示第一次遇到這種狀況，「很臨時的，當下2個藝人第一反應都是擔心觀眾怎麼辦，因粉絲特地來支持他們，他們也很感謝粉絲一路以來的支持。」

(中時 )