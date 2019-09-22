人氣韓劇《18歲的瞬間》3位演員金香起、邕聖祐、申承浩今（22日）攜手訪台，在台北舉辦「Happy Together in TAIPEI–遠傳friDay影音會員同樂會」，與上千粉絲共度歡樂時光。3人在台上重現劇中「手掌傘」經典場景，甚至逗趣上演「男男戀」，一舉一動都讓影迷尖叫不已。

韓劇《18歲的瞬間》3位演員左起申承浩、金香起、邕聖祐舉辦影迷見面會。（遠傳friDay影音提供）

活動上演員選出心目中的冠軍場景，其中超高人氣的邕聖祐與台灣粉絲的喜好不謀而合，他與金香起雨中的浪漫對手戲深受喜愛，他透露這場戲得來不易，花了2個多小時才完成，金香起更補充：「我印象因為人造雨的關係，雨的衝擊力相當大，不但妝都花了要重複上妝，水也不停流進眼睛、鼻子。」雖然過程不舒服，她欣慰地表示是很有趣的回憶。

《18歲的瞬間》演員邕聖祐。（遠傳friDay影音提供）

3人接著在台上重演「手掌傘」，邕聖祐搞怪選申承浩當女主角，上演男男戀的兩人忍不住笑場；而主持人也鼓吹嬌小的金香起幫申承浩手掌檔雨，立刻上演最萌身高差，十分可愛。最後邕聖祐更獻出個人版「手掌傘」，狂對台下粉絲放電。

《18歲的瞬間》演員金香起。（遠傳friDay影音提供）

身為吃貨的他們雖然這次訪台時間極短，還是想找機會大嗑美食。曾為《與神同行》來台宣傳的金香起念念不忘芒果冰，而邕聖祐則說每次來台必吃牛肉湯，讓主持人大讚他們很懂吃。3人更透露，該劇播出完結篇時有相揪與工作人員一起觀賞，又哭又笑地重溫拍片時光，感情十分融洽。對於無法蒞臨現場的粉絲，申承浩不忘嘴甜透過直播喊話：「很謝謝大家的支持，希望有機會再度來台與各位見面！」，粉絲的熱情尖叫也讓現場High翻天。

《18歲的瞬間》演員申承浩。（遠傳friDay影音提供）

(中時 )