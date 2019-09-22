英國主要反對黨工黨今晚將展開年會，力求達成立場一致的脫歐計畫，以防在可能即將舉行的大選中遭遇嚴重挫敗。工黨選民對脫歐議題的立場高度分化。

英國有可能在10月31日無協議脫歐，但脫歐議題不僅讓首相強生的右翼保守黨失去部分選民，也造成柯賓（Jeremy Corbyn）領導的工黨分裂。

工黨的主要支持群眾包括都會型親歐人士和傳統的勞工階級成員，後者在2016年的公投選擇脫歐。

根據最新民調結果，這兩個高度迥異的立場近期更加對立，因此提高柯賓在脫歐議題上尋求全黨團結的難度。此外，強烈反歐的脫歐黨（Brexit Party）和親歐的自由民主黨（Liberal Democrats）也自政治光譜兩端侵蝕工黨選民支持基礎。

今天晚上在英格蘭南部海岸城市布萊頓（Brighton）一家時髦酒店舉行的年會上，工黨官員將就脫歐議題力求立場一致。

柯賓已表態，希望工黨保持中立。他也承諾，將和歐盟協商新的脫歐協議，以確保和歐洲維持較緊密關係，並舉行新一次脫歐公投，其中「留在歐盟」將是選項之一。

(中央社)